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Украинская певица в Москве ноет на сложную жизнь: "Нет квартиры, машины, няни и школы"

Анна Седокова в фильме "Беременный" (кадр с картины)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица, экс-участница группы "ВИА Гри" Анна Седокова, которая родилась и выросла в Киеве, сообщила о возвращении из США в РФ. Вместе с тем артистка-предательница пожаловалась на трудные условия жизни в Москве.

Красноречивым фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

Где сейчас находится Седокова

На днях артистка, которая молчит о вторжении РФ в Украину, опубликовала в сторис фотографию, на которой она вместе с сыном лежит на полу.

Судя по снимку, певица-предательница заселилась в гостиницу Москвы.

По ее словам, в России ее с сыном ждет новая жизнь. И она не будет легкой.

"У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но есть мы. Итак, все найдем", - написала звезда.

Она также добавила, что у нее есть профессия и "отличные мозги", поэтому не сомневается, что сможет справиться с этими жизненными трудностями.

Анна Седокова с сыном (фото: instagram.com/annasedokova)

Фолловеры Седоковой предположили, что она разошлась со своим мужем, баскетболистом Янисом Тимой, с которым исполнительница несколько лет жила в США.

Известно, что ради привычного комфорта в другой стране, ей пришлось избавиться от квартиры в Москве, которую она брала в ипотеку.

Анна Седокова с мужчиной (фото: instagram.com/janis.timma)

Как видим, в Америке у Анны жизнь не сложилась, именно поэтому артистка решила вернуться в страну-агрессорку, где, по мнению (уже бывшей) украинки, она сможет начать новую жизнь.

Недавно мы писали, что Андрей Макаревич разнес россиян и Путина за войну в Украине.

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