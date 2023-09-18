Украинская певица в Москве ноет на сложную жизнь: "Нет квартиры, машины, няни и школы"

Певица, экс-участница группы "ВИА Гри" Анна Седокова, которая родилась и выросла в Киеве, сообщила о возвращении из США в РФ. Вместе с тем артистка-предательница пожаловалась на трудные условия жизни в Москве.
Красноречивым фото певица поделилась на своей странице в Instagram.
На днях артистка, которая молчит о вторжении РФ в Украину, опубликовала в сторис фотографию, на которой она вместе с сыном лежит на полу.
Судя по снимку, певица-предательница заселилась в гостиницу Москвы.
По ее словам, в России ее с сыном ждет новая жизнь. И она не будет легкой.
"У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но есть мы. Итак, все найдем", - написала звезда.
Она также добавила, что у нее есть профессия и "отличные мозги", поэтому не сомневается, что сможет справиться с этими жизненными трудностями.
Анна Седокова с сыном (фото: instagram.com/annasedokova)
Фолловеры Седоковой предположили, что она разошлась со своим мужем, баскетболистом Янисом Тимой, с которым исполнительница несколько лет жила в США.
Известно, что ради привычного комфорта в другой стране, ей пришлось избавиться от квартиры в Москве, которую она брала в ипотеку.
Анна Седокова с мужчиной (фото: instagram.com/janis.timma)
Как видим, в Америке у Анны жизнь не сложилась, именно поэтому артистка решила вернуться в страну-агрессорку, где, по мнению (уже бывшей) украинки, она сможет начать новую жизнь.
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