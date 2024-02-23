Українська співачка хотіла покінчити з життям: що відомо

Що відомо

За словами артистки, після виходу пісні на неї посипався хейт, і впоратися з ним їй було важко.

"Моє життя поділилось на до та після 10.03.2023. День, коли вийшла пісня "Гопак"… Я завжди була відкритою до людей, завжди мене мама з татом вчили всім допомагати, бути доброю, бачити в людях тільки найкращі якості, не засуджувати, ставитись з розумінням та повагою. І я так завжди робила", - поділилася Юлія.

Юлія Лущинська (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Але… У той день, я зрозуміла наскільки може бути жорстоким світ і люди. Мені погрожували, мене хотіли вбити. Мене обзивали та булили щодня і щохвилини. Мене переслідували. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ", - продовжила вона.

Лущинська зізналася, що "була настільки розгублена і забита", що одного дня закрилася у темній кімнаті і плакала від болю.

Тоді ж у виконавиці і з'явилися думки піти з життя.

"А потім підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "навіщо я живу?" "а що я вже встигла зробити?" "а як відреагує мама коли мене не стане?", "а чи буде сумувати сестра?", я відкрила вікно…", - приголомшила розповіддю Юлія.

Юлія Лущинська (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Зірка додала, що їй лишалося зробити лише один крок, але, на щастя, раптом співачку щось зупинило.

Виконавиця каже, що не пам’ятає, як це сталося, лише пам’ятає, що опинилася на підлозі.

"За декілька днів я дізналась, що вагітна. Більше не було у мене таких думок. Бо я не в праві лишати життя іншої, маленької, ні в чому невинної дитини. Мене врятувала моя дитина, бо ще декілька таких ночей і я б не змогла втримати своє бажання не жити. Але я продовжувала дуже багато плакати… я вила.. я кричала від болю", - розповіла артистка.

Юлія Лущинська з донькою (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Коли це ніхто не бачив. І вибачалась перед своєю ж дитиною через те, що я нервую. Просила її не покидати мене і вона сильна… трималась за маму аж до 42 тижня", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, у грудні минулого року Лущинська вперше стала мамою. В артистки народилася дівчинка.