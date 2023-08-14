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Українська режисерка Оксана Байрак втекла до Росії та веселиться з "путіністом"

Фото: Оксана Байрак тепер живе у Росії (instagram.com.ksanabayrak)
Автор: Людмила Жукова

Українська режисерка Оксана Байрак з початку повномасштабного вторгнення росіян "відсиджувалася" на Одещині, але зараз вона "засвітилася" в Росії, зокрема в Петербурзі. Там вона веселиться із "путіністом" Антоном Батирьовим, актором-зрадником.

Фотографія Байрак та Батирьова з'явилася на сторінці кіноблогу kino.sity. Сторінка самої Байрак у Instagram недоступна для українців.

Із ким веселиться Оксана Байрак?

 

На знімках Байрак – у Санкт-Петербурзі. Крім цього, в одному з повідомлень режисерка заявила, що більше не хоче "занурюватися в драму", а відстань стала її "новою відповіддю на неповагу".

Раніше багато хто критикував її за неоднозначні висловлювання про війну, але тепер усе стало на свої місця.

"Пітер-Ленінград. Любов і захоплення мої. Найкрасивіше і стійке місто у Всесвіті", - пише хвалебні оди російському місту Байрак.

Що говорила Байрак про війну раніше

Українська режисерка Оксана Байрак ще 2022 року заявляла, що наша країна сама винна у війні з Росією. Також вона вважає росіян та українців братніми народами.

Також раніше режисерка підтримувала куму Путіна Оксану Марченко і обурювалася тим, що в Україну не пускали російського актора Дмитра Харатьяна.

Ще Байрак підтримувала у проросійській риториці скандальну ведучу Сніжану Єгорову, яка говорила, що "Путін – рятівник".

Нагадаємо, Оксана Байрак показала свої фотографії до пластики .

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Оксана Байрак