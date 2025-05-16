Українська NAVI програла на турнірі PGL Astana з CS2: що буде далі з командою

Першу карту (Nuke) команди почали на рівних, але у вирішальні моменти гравець Astralis із ніком "device" взяв важливий раунд і допоміг данцям вирвати перемогу. На другій карті (Mirage) українці мали набагато впевненіший вигляд і зрівняли рахунок - тут блиснув Ігор "w0nderful" Жданов, контролюючи гру в захисті.

Однак на третій і вирішальній карті (Ancient) Astralis повністю переграли суперника. Завдяки точній командній роботі та сильній грі Віктора "Staehr" Штера, данці виграли з великим відривом і вийшли до півфіналу.

Гравці NAVI намагалися переломити хід зустрічі, але цього виявилося недостатньо. Деякі учасники команди, зокрема b1t і капітан Aleksib, показали невпевнену гру. Після матчу головний тренер NAVI Андрій "B1ad3" Городенський визнав, що за такого результату команда може піти на кадрові зміни.

Зараз шанси NAVI на потрапляння в плей-офф наступного великого турніру, Austin Major, під великим питанням. Якщо ситуація не зміниться, наступного сезону вболівальники можуть побачити вже оновлений склад української команди.