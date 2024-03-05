"Українська команда" показала, як зараз виглядає Часів Яр

У Часовому Ярі зараз дуже спекотно. Не стихають обстріли. Безперервні атаки орків. Але найбільш приголомшило те, на що перетворив "руський мир" це затишне містечко, кажуть волонтери.

"Ми всі знаємо наслідки "русского міра". Зруйновані будинки, зруйновані долі людей. Але наші захисники, наші герої стоять і боронять рідну землю. Ми впевнені, що обов’язково переможемо. Тому що українці незламні. Українці стійкі. Українці мужні", - поділився враженнями керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Українська команда" привезла захисникам дрони та РЕБи, повідомляється у дописі волонтерського штабу.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко вчергове побував на передовій на Донецькому напрямку. Він привіз захисникам 200 FPV-дронів, кілька квадрокоптерів DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра", який придбав за підтримки міжнародних партнерів його брат Володимир Кличко.

Допомогу від Кличка та киян отримали 28 окрема механізована бригада, батальйон "Свобода", 5 київська окрема штурмова бригада та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва.