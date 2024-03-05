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"Украинская команда" показала, как сейчас выглядит Часов Яр

Фото: "Украинская команда" показала, как сейчас выглядит Времен Яр (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтеры "Украинской команды" на днях съездили на передовые позиции наших защитников в Донецкой области и показали на видео, как сейчас выглядит город Часов Яр, который пытаются захватить российские войска.

Видео опубликовано на странице "Украинской команды".

В Часовом Яру сейчас очень жарко. Не стихают обстрелы. Беспрерывные атаки орков. Но больше всего ошеломило то, во что превратил "русский мир" - этот уютный городок, говорят волонтеры.

"Мы все знаем последствия «русского мира». Разрушенные дома, разрушенные судьбы людей. Но наши защитники, наши герои, стоят и защищают родную землю. Мы уверены, что обязательно победим. Потому что украинцы несокрушимые. Украинцы стойкие. Украинцы мужественные", - поделился впечатлениями руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" привезла защитникам дроны и РЭБы, сообщается в сообщении волонтерского штаба.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз побывал на передовом Донецком направлении. Он привез защитникам 200 FPV-дронов, несколько квадрокоптеров DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра", который приобрел при поддержке международных партнеров его брат Владимир Кличко.

Помощь от Кличко и киевлян получили 28 отдельная механизированная бригада, батальон "Свобода", 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.

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ВСУВолонтеры