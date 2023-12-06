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"Українська команда" в День ЗСУ закликала "дожати" збір на теплі набори

"Українська команда" в День ЗСУ закликала "дожати" збір на теплі набори (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

"Українська команда" закликала подякувати захисникам донатами на індивідуальні обігрівачі набори для тих, хто на передовій.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерів.

"Вчора до Дня волонтера ми разом з вами зібрали майже 700 тисяч гривень на обігрівачі набори для наших захисників. Сьогодні День Збройних сил України. Давайте подякуємо нашим захисникам за те, що оберігають наш спокій і безпеку. І дожмемо наш збір", - закликав волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Всього потрібно 50 000 наборів, щоб обігріти 50 тисяч бійців. 140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий цілий взвод, зазначають в "Українській команді".

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