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"Украинская команда" в День ВСУ призвала "дожать" сбор на теплые наборы

"Украинская команда" в День ВСУ призвала "дожать" сбор на теплые наборы (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

"Украинская команда" призвала поблагодарить защитников донатов на индивидуальные обогреватели наборы для тех, кто на передовой.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтеров.

"Вчера ко Дню волонтера мы вместе с вами собрали почти 700 тысяч гривен на обогреватели наборы для наших защитников. Сегодня День Вооруженных сил Украины. Давайте поблагодарим наших защитников за то, что оберегают наш покой и безопасность. И дожмем наш сбор", - призвал волонтер. "Украинской команды" Орест Криштафович.

Всего нужно 50 тысяч наборов, чтобы обогреть 50 тысяч бойцов. 140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согретый целый взвод, отмечают в "Украинской команде".

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ВСУволонтери