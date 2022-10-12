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"Українська команда" за день зібрала 1 млн гривень на засоби обігріву для ЗСУ. Залишився ще мільйон

Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Після російських ракетних атак українці почали активніше донатити на потреби ЗСУ. Лише за добу зібрали майже мільйон гривень на хотпаки для захисників, які знаходяться на передовій.

Про це повідомив керівник "Української команда" Артур Палатний у Facebook.

"Ворог даремно розраховував залякати українців. Божевільний бункерний дід лише нас розлютив! Збройні сили України продовжують свій героїчний наступ, а українці ще більше допомагають нашим героям. У відповідь на масовану ракетну атаку волонтерський штаб "Українська команда" розпочав збір на хотпаки та інші засоби обігріву для наших захисників. Попри масові обстріли росіянами території України, лише за день українці перерахували майже 1 млн гривень", - заявив Палатний.

Він також зазначив, що збір продовжується.

"Залишається зібрати ще 1 мільйон, щоб зігріти військових на передовій! Зігріємо наших! Помстимося за нашу святу землю і за кожного українця! Влаштуємо ворогам пекло! І обов’язково переможемо", - додав керівник "Української команди".

Долучитися до збору можна за посиланням.

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