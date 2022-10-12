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"Украинская команда" за день собрала 1 млн гривен на средства обогрева для ВСУ. Остался еще миллион

Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

После российских ракетных атак украинцы начали активнее донатить на нужды ВСУ. Только за сутки собрали почти миллион гривен на хотпаки для находящихся на передовой защитников.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный в Facebook. .

"Враг напрасно рассчитывал запугать украинцев. Безумный бункерный дед только нас разозлил! Вооруженные силы Украины продолжают свое героическое наступление, а украинцы еще больше помогают нашим героям. В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" начал сбор на хотпаки и другие средства обогрева для наших защитников. Несмотря на массовые обстрелы россиянами территории Украины, всего за день украинцы перечислили почти 1 млн гривен", - заявил Палатный.

Он также отметил, что сбор продолжается.

"Остается собрать еще 1 миллион, чтобы согреть военных на передовой! Согреем наших! Отомстим за нашу святую землю и за каждого украинца! Устроим врагам ад! И обязательно победим", - добавил руководитель "Украинской команды".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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