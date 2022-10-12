"Украинская команда" за день собрала 1 млн гривен на средства обогрева для ВСУ. Остался еще миллион

"Враг напрасно рассчитывал запугать украинцев. Безумный бункерный дед только нас разозлил! Вооруженные силы Украины продолжают свое героическое наступление, а украинцы еще больше помогают нашим героям. В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" начал сбор на хотпаки и другие средства обогрева для наших защитников. Несмотря на массовые обстрелы россиянами территории Украины, всего за день украинцы перечислили почти 1 млн гривен", - заявил Палатный.

Он также отметил, что сбор продолжается.

"Остается собрать еще 1 миллион, чтобы согреть военных на передовой! Согреем наших! Отомстим за нашу святую землю и за каждого украинца! Устроим врагам ад! И обязательно победим", - добавил руководитель "Украинской команды".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.