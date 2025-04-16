Українська кінокомедія "Коли ти вийдеш заміж?" вийшла на Netflix

"Коли ти вийдеш заміж?" розповідає про талановиту мистецтвознавицю Ксенію, яка після зради нареченого вирушає з подругою в подорож до Хорватії. Там на них чекають несподівані пригоди, пов'язані з мистецтвом, кримінальними перегонами та романтичними інтригами.

У головних ролях - Наталка Денисенко, Павло Текучев, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк. У фільмі знявся хорватський актор Домаґой Янкович.

"Коли ти вийдеш заміж?" зібрав 40 570 606 гривень у прокаті та став найкасовішим українським кінорелізом на початку 2025 року. Фільм отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків в Україні та Європі, що відзначали живий гумор, динамічний сюжет та яскраві локації.

Кінострічка "Коли ти вийдеш заміж?" вийшла на платформі 9 квітня та за тиждень стала №1 за популярністю на Netflix в Україні вже в перший день прем’єри на стрімінгу.

Дивіться "Коли ти вийдеш заміж?" на Netflix.

Новий реліз став першим українським фільмом, що отримав підтримку у межах програми "Культурний фонд майбутнього" благодійного фонду Favbet Foundation. Заснована у 2024 році, ця програма передбачає фінансування нових україномовних фільмів, проведення культурних заходів, реставрацію пам’яток та інших проєктів, спрямованих на популяризацію української культури у світі.

"Ми щиро радіємо, що новий український фільм викликав такий теплий відгук у глядачів і досягла вагомого успіху. Це ще раз підтверджує: українське кіно може бути конкурентним, змістовним і водночас щиро емоційним та близьким кожному. Для нас надзвичайно цінно бути частиною проєкту, який зміцнює позиції українського кінематографа", - кажуть у Favbet Foundation.