Украинская кинокомедия "Когда ты выйдешь замуж?" вышла на Netflix

"Когда ты выйдешь замуж?" рассказывает о талантливой искусствоведке Ксении, которая после измены жениха отправляется с подругой в путешествие в Хорватию. Там их ждут неожиданные приключения, связанные с искусством, криминальными гонками и романтическими интригами.

В главных ролях - Наталка Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк. В фильме снялся хорватский актер Домагой Янкович.

"Когда ты выйдешь замуж?" собрал 40 570 606 гривен в прокате и стал самым кассовым украинским кинорелизом в начале 2025 года. Фильм получил положительные отзывы от зрителей и критиков в Украине и Европе, которые отмечали живой юмор, динамичный сюжет и яркие локации.

Кинолента "Когда ты выйдешь замуж?" вышла на платформе 9 апреля и за неделю стала №1 по популярности на Netflix в Украине уже в первый день премьеры на стриминге.

Смотрите "Когда ты выйдешь замуж?" на Netflix.

Новый релиз стал первым украинским фильмом, получившим поддержку в рамках программы "Культурный фонд будущего" благотворительного фонда Favbet Foundation. Основанная в 2024 году, эта программа предусматривает финансирование новых украиноязычных фильмов, проведение культурных мероприятий, реставрацию памятников и других проектов, направленных на популяризацию украинской культуры в мире.

"Мы искренне радуемся, что новый украинский фильм вызвал такой теплый отклик у зрителей и достиг весомого успеха. Это еще раз подтверждает: украинское кино может быть конкурентным, содержательным и одновременно искренне эмоциональным и близким каждому. Для нас чрезвычайно ценно быть частью проекта, который укрепляет позиции украинского кинематографа", - говорят в Favbet Foundation.