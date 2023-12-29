UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська футболістка намагалася заїхати на територію РФ: що відомо (відео)

Дар'я Кравець (фото: УАФ)
Автор: Юлія Гаюк

Українська футболістка Дар'я Кравець нібито намагалася заїхати на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сюжет пропагандистського російського телеканалу.

Що відомо

Сюжет розповідає про те, як у Росії перевіряють українців, які зараз приїжджають. У ньому раптово з'являється українська діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець.

Дівчина розповідає, що їде до Росії грати у футбол. У кадрі немає жодних дат чи часу, аби перевірити правдивість репортажу.

Росіяни також перевірили її телефон і листування в месенджерах. Вони зазначили, що повідомлення є "підчищеними". Проте найцікавішим є те, що на контрольному пункті мають доступ до видалених листувань Дар'ї.

У них вона називає росіян "орками" та пише, що їде в Росію заробляти гроші для допомоги ЗСУ.

Далі пропагандисти розповідають про невідомого Максима з Полтави. У нього під час перевірки запитують, навіщо чоловік видалив Телеграм, а потім демонструють йому фотографії з його листувань. 

 

 

Хто така Дар'я Кравець

Дівчина народилася в місті Красний Лиман у Донецькій області. Футбольну кар'єру розпочала в чернігівському "Спартаку". 

У 2014 році виїхала до Росії, де підписала контракт з "Мордовочкою". Наступного року перейшла до "Зоркого", за який дебютувала 30 травня 2015 року.

У 2016 році переїхала до Казахстану, де підписала контракт з місцевим БІІК (Казигурт). У лютому 2019 року перейшла в ізраїльський клуб "Кір'ят-Гат", а вже влітку підписала контракт з французьким клубом "Реймс".

У 2010 році Дар'я дебютувала за дівочу збірну України WU-17 в переможному домашньому поєдинку першого відбіркового раунду чемпіонату Європи WU-17 проти Казахстану.

Вперше в складі збірної відзначилася голом 4 березня 2016 року на 84-й хвилині переможного (виїзного поєдинку чемпіонату УЄФА проти Албанії. 

Відомо також, що Дар'я перебуває в стосунках із росіянкою.

Скриншоти

Раніше ми повідомляли про те, що на війні проти Росії загинув український пластун Захар Скляр.

А ще штучний інтелект показав, якою повинна бути форма росіян на Олімпіаді 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФутболВійна в Україні