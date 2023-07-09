Українська блогерка Юля Верба купила собі "мерса" за 10 млн і жорстко оскандалилася

20-річна українська топ-блогерка Юля Верба має понад мільйон підписників і вже років зо шість веде свою сторінку в Instagram. Сьогодні дівча входить в топ українських блогерів, відповідно заробляє і може дозволити собі розкішне життя.
Однак українців обурило, коли Юля показала свою нову автівку - розкішний "мерс". Люди кажуть, що ці гроші сильно би допомогли нашим хлопцям виграти війну проти Росії.
Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі скандалу з Вербою.
Юля днями показала себе у всій красі. В коротенькій суконці, з новим білявим довгим волоссям і за кермом новенького Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску.
Середня ціна за таке авто коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. У мережі її захейтили, бо вважають, що зараз не на часі хизуватися такими дорогими покупками.
"Так, я блондинка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьохлітрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті.
Колись я не могла позволити собі новий айфон,а зараз можу позволити собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюєте і все буде! Ну як вам?", - підписала світлини блогерка.
Юля Верба похизувалася "мерсом" (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Під новим постом блогерки-мільйонниці тонни хейту і негативних відгуків:
Дівчині всього 20 років, вона - івано-франківська блогерка-мільйонниця. Повне ім'я зірки - Юлія Вербинець, відома вона більше як Verba, або Верба.
Кар'єру блогерки Юлія розпочала у 2017 році, коли зареєструвалася у Instagram та ділилася з першими дописувачами фотографіями з життя. Дівчина не соромилася знімати кожен свій крок, показувати, що вона їсть, які купує речі і чим займається.
Юля любить похизуватися розкішним життям (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Щирість та позитивний настрій Верби підкупив аудиторію і згодом на неї почали підписуватись все більше людей. Вже в 2019 році Юлія отримала премію "Найкращий лайфстайл-блогер" від Blogger Zone, а в 2021 увійшла до рейтингу "Найвпливовіших жінок України" за версією видання "Фокус".
В інтерв'ю на YouTube-каналі "Ходять чутки" Юлія зізналася, що за одну рекламу у своєму Instagram-блозі бере 20 тисяч доларів, а за місяць у неї може бути близько сотні рекламних співробітництв.
Літню "відпустку" Верба провела в Португалії (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Зірка мережі купила вже три квартири, одну з яких віддала мамі, кілька розкішних автівок, серед яких і цей чорний "мерс".
Не варто згадувати про люскові речі і подорожі в різні куточки світу, якими Верба себе частенько балує.
Раніше ми писали, що Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки.