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Українська блогерка Манекен оголосила про заручини: як виглядає її обранець (відео)

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/maneken007)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Ксюша Манекен повідомила прихильникам радісну новину: вона виходить заміж. Дівчина поділилася кадрами заручин і вперше показала коханого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Ксюша Манекен виходить заміж

Так, зірка інтернету опублікувала щемливий ролик, на якому вона з обручкою на безіменному пальці цілує обранця, тримаючи його за руку.

Відомо, що нареченого Ксенії звати Андрій і він займається продажем будинків.

"Тепер я знаю, що таке кохання", - підписала відео блогерка.

У stories знаменитість зізналася, що чоловік робить її найщасливішою жінкою у світі.

Наречений Ксенії Манекен (фото: instagram.com/maneken007)

Коротка біографія блогерки

Ксюша Манекен - 31-річна блогерка і фотограф із Кременчука.

У віці з 19 до 22 років вона працювала ескортницею і відкрито про це говорила в інтерв'ю та в соцмережах.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/maneken007)

Пізніше Ксенія заснувала шлюбне агентство. У березні 2023 року оскандалилася через публікацію в фотографії нагороди від ГУР за сприяння військовій розвідці.

У відповідь на це блогерка зізналася, що отримала цю винагороду в жовтні 2022 року, але вирішила не повідомляти про це раніше.

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