Українська блогерка Манекен оголосила про заручини: як виглядає її обранець (відео)

Блогерка Ксюша Манекен повідомила прихильникам радісну новину: вона виходить заміж. Дівчина поділилася кадрами заручин і вперше показала коханого.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
Так, зірка інтернету опублікувала щемливий ролик, на якому вона з обручкою на безіменному пальці цілує обранця, тримаючи його за руку.
Відомо, що нареченого Ксенії звати Андрій і він займається продажем будинків.
"Тепер я знаю, що таке кохання", - підписала відео блогерка.
У stories знаменитість зізналася, що чоловік робить її найщасливішою жінкою у світі.
Наречений Ксенії Манекен (фото: instagram.com/maneken007)
Ксюша Манекен - 31-річна блогерка і фотограф із Кременчука.
У віці з 19 до 22 років вона працювала ескортницею і відкрито про це говорила в інтерв'ю та в соцмережах.
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/maneken007)
Пізніше Ксенія заснувала шлюбне агентство. У березні 2023 року оскандалилася через публікацію в фотографії нагороди від ГУР за сприяння військовій розвідці.
У відповідь на це блогерка зізналася, що отримала цю винагороду в жовтні 2022 року, але вирішила не повідомляти про це раніше.
Нещодавно Катерина Кухар прокоментувала стосунки з чоловіком.
Також відомий український блогер пояснив "знущання" з колишньої та розповів правду про розлучення.