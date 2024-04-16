Українська акторка розповіла, чому її донька планує змінити ім’я та чи спілкується з батьком-путіністом

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Зі слів артистки, її доньці не подобається, як її назвали батьки при народженні, і відгукується вона лише на ім’я Агата.

Також родина думає про те, щоб змінити інші дані у свідоцтві про народження дівчинки, яка з’явилася на світ в РФ.

"У неї ім'я Агафія, але ми будемо змінювати. Вона не хоче ім'я Агафія, а хоче бути Агатою. Коли їй виповниться 14 років і видаватимуть паспорт, я думаю, ми змінюватимемо не лише ім'я, а й місце народження та багато чого ще", - поділилася Зоряна.

Також зірка зазначила, що це все буде відбуватися виключно за ініціативи доньки.

Зоряна Марченко з донькою (фото: instagram.com/zorya_marchenko)

"Вона сказала: "Я не хочу, щоб це було в мене там написано". Не хочу тиснути на неї, даю весь час, намагаюся завжди говорити їй правду. Вона каже "Я хочу, щоб тато приїхав сюди". Я говорю: "Агато, цього вже ніколи не буде. Він ніколи не приїде сюди, ми ніколи не поїдемо туди". У неї сльози... Я кажу: "Це правда. Ти потроху маєш це розуміти", - розповіла Марченко.

Вона додала, що зустріч Агати з батьком може відбутися максимум в Європі. І була б воля артистки, вона давно "поставила б крапку", однак через дитину зробити цього не може.

"Тому що вона ще маленька, вона не може повноцінно аналізувати, що вона відчуває, як вона ставиться до нього. І коли настане час, вона сама робитиме висновки, сама прийматиме рішення, чи спілкуватися з ним. Це її вибір, і я не говоритиму про нього погано. І їй про нього не кажу і не говоритиму погано. Навіщо? Я думаю про її майбутнє, про її психологічний стан, про її стосунки з чоловіками у майбутньому", - поділилася Зоряна.

Зоряна Марченко з донькою (фото: instagram.com/zorya_marchenko)

До слова, артистка півтора року перебувала у шлюбі з російським актором Олександром Ведменським, який підтримує повномасштабну війну РФ в Україні.

Марченко зізналася, що не спілкується з колишнім, але з мамою його зв'язок підтримує. Жінка живе за кордоном.

"Я не знала, що вже дійшло до того, що він відкрито підтримує це (війну Росії проти України. - Прим.ред). Ми з ним не спілкуємось. Ми з ним спілкувалися до повномасштабної війни через дочку. Він, бувало, приїжджав сюди ненадовго, і вони зустрічалися", - розповіла знаменитість.

"Після початку повномасштабної війни він перша людина, яка о 6-й ранку мені зателефонувала і пропонувала, щоб я поїхала до Саратова. Я кажу: "У сенсі? Я поїду в країну, яка напала на мою, щоб що? Це якась маячня". Він сказав, що можна поїхати до його мами до Нідерландів, де вона живе багато років", - продовжила вона.

Олександр Ведменськый (фото: російські ЗМІ)

Тоді ж акторка прийняла рішення поїхати до мами путініста, "щоб дочка побачила бабусю, щоб вони поїхали не просто в нікуди, а до людини, з якою є родинні зв'язки".

"Відносини з ним та відносини з його мамою - це різні речі. Вона на зв'язку, пише, цікавиться, надсилає гроші Агаті, просить якісь фотографії. Я йому взагалі нічого не пересилаю, ми з ним взагалі не спілкуємось", - каже Зоряна.

"Коли ми приїхали (до Нідерландів) і були там, він мені подзвонив і спитав, як я. Кажу: "Ну як? Погано...". Він відповів: "Ну ти розумієш, що така ситуація... Я зараз тобі скину посилання, щось там розповідає Михалков, ти щось зрозумієш", - пригадала знаменитість.