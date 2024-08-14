Українська акторка розчулила історією про доньку, яка продовжує писати повідомлення загиблому батьку

Хільська зворушила сімейною історією

Так, зірка українських фільмів та серіалів поділилася, що Валерія продовжує надсилати своєму батьку повідомлення. Вона зізнається, що не наважується їх читати й не хоче про це розпитувати у дівчинки, аби її не тригерити.

"Вона досі пише Льоші в телеграмі. Я не читаю цих повідомлень, звісно, просто у нас з Льошею ноутбук один на двох, і я іноді, коли заходжу, бачу, що в нього в телеграмі висять від неї повідомлення. Я не хочу навіть питати, тригерити її. Це її власна історія з татом", - розповіла Надія.

Тим не менше, Хільська говорить, що їхня з Олексієм донька - дуже сильна і навіть підтримує її саму у період після болісної втрати.

"Навіть боюся уявити, що в неї всередині. Але вона завжди підтримує мене. Коли плачу, каже мені: "Мамочко, ми ж уже відпустили, вже ж пройшло стільки часу". Лєра неймовірно сильна, хоча вона ще дитина, дуже крута дівчинка росте. Але, бачу, що їй дуже важко", - поділилася акторка.

Хільська з донькою Валерією (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Окрім того, знаменитість також розповіла, що Валерія мріє стати режисером, і для цього вона хоче податися за кордон. Її зірковій мамі така ідея не надто подобається.

"Хоче поїхати навчатися за кордон. Бажано в Корею, вона захоплюється кей-попом, їй подобається їхня культура, вона зараз така окрилена. Намагаюся її відмовити. Мені здається, я не потягну таке навчання. В першу чергу, це важко морально, бо це дуже далеко, це зовсім інший менталітет", - пояснює вона.

Але, як зізнається Хільська, дівчинка отримала від батьків впертий характер, а тому буде реалізовувати те, що задумала.

"Вона ж ще дуже вперта. Але що я, що Льоша - теж вперті. Побачимо, як воно буде. Я вірю, що вона доб'ється того, чого дуже прагне, проте я дуже не хочу, щоб це була Корея", - каже дружина загиблого Олексія.

Надія і Олексій Хільські (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Загибель Хільського

Український актор пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення. За у період своєї служби він отримував поранення, а після відновлення знову повертався на війну.

Життя захисника обірвалося 17 серпня 2023 року під час виконання одного з бойових завдань. Трагічну звістку у соцмережах підтвердила його дружина.