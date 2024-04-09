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Українська акторка показала, як накрутити волосся без шкоди для нього

Вівторок 09 квітня 2024 17:33
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Українська акторка показала, як накрутити волосся без шкоди для нього Даша Петрожицька (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Юлія Любченко

Даша Петрожицька - популярна молода акторка, яка має завжди бути готова до проб та зйомок. Тому часто робить локони.

А про те, як акторка це робить без шкоди для волосся, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Як Даша Петрожицька крутить локони без шкоди для волосся

Даша дуже яскрава молода акторка, яка стала відомою завдяки серіалам "Папік" та "Встигнути до 30". А зараз дівчина грає у новому сезоні "Будиночок на щастя".

У житті Петрожицька любить виглядати легко та романтично, тому може накручувати локони, але робить вона це не за допомогою плойки чи браша з феном. Дівчина не хоче псувати своє волосся, тому використовує цікаву річ - атласні мʼякі бігуді.

І за допомогою цих бігудей, волосся не піддаються впливу температур і їх володарки не псують їхній стан. Саме через це такий спосіб обирає акторка.

Даша детально показала весь процес, як крутить волосся на м'якенькі бігуді. Спочатку треба розділити волосся на 2 сторони та посередині накладати бігуді й накрутити на низ волосся, а потім заколоти крабиком, який йде у комплекті або резинками.

Українська акторка показала, як накрутити волосся без шкоди для ньогоУкраїнська акторка показала, як накрутити волосся без шкоди для нього

Скриншоти

Можна з ними спати, а можна походити кілька годин і розпустити та отримати вау результат без шкоди для волосся.

За словами акторки, вона вже понад рік крутить локони саме таким чином і забула про плойку.

"Накручую волосся тільки так. Ефект вау, а головний бонус живе, здорове волосся", - зауважила Даша.

Також акторка дала пораду, що локони виходять краще на чисте волосся.

Раніше ми розповідали, на які кошти жила Даша Петрожицька в Німеччині.

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