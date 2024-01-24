Українська акторка кілька місяців жила у театрі: що відомо

Ольга Гришина розповіла про тимчасове життя у театрі

Так, в березні 2022 року, коли росіян відігнати від столиці і в Києві відкрили мости через Дніпро, Ольга разом зі своєю родиною переїхала у Театр ім. Лесі Українки, де служить вона та її чоловік.

Щоб не розлучатися і не залежати від повітряних тривог, родина вирішила залишитися в театрі, де вони прожили кілька місяців.

Тоді вперше Ольга і почала створювати іграшки для своєї доньки.

"Донька навчалась онлайн у школі. Пам’ятаю, якось вона попросила мене зв’язати їй іграшку - я трохи до того в’язала. Стала "підкидати" мені відео, і з часом я навчилась вʼязати не тільки шарфи та капелюхи, а й іграшки", - пригадує акторка.

Трохи пізніше роботи акторки з’явилися на благодійному ярмарку, що був організований подругою, гроші від якого пішли на допомогу постраждалим від агресії РФ.

Акорка серіалу "Розтин покаже" розказала про нове хобі (фото: архів Ольги Гришиної)

Таким чином, нова "професія" Гришиної не лише підтримала її саму та її близьких, а й досі дає змогу допомагати іншим людям.

"Це був цікавий досвід. Часу і думок багато, роботи за професією зовсім не було. Треба було психологічно допомогти собі та іншим, і це вдалося завдяки новому хобі", - каже акторка.

Додамо, що у серіалі "Розтин покаже" Гришиній дісталася головна роль - талановитої і розумної судмедекспертки Яни Гончар, завдяки якій розкриваються найскладніші злочини.

Ольга Гришина на зйомках серіалу "Розтин покаже" (фото: instagram.com/artemy_yehorov)