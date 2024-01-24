Украинская актриса несколько месяцев жила в театре: что известно

Ольга Гришина рассказала о временной жизни в театре

Так, в марте 2022 года, когда россиян отогнались от столицы и в Киеве открыли мосты через Днепр, Ольга вместе со своей семьей переехала в Театр им. Леси Украинки, где служит она и ее муж.

Чтобы не разводиться и не зависеть от воздушных тревог, семья решила остаться в театре, где они прожили несколько месяцев.

Тогда впервые Ольга и принялась создавать игрушки для своей дочери.

"Дочь училась онлайн в школе. Помню, как-то она попросила меня связать ей игрушку - я немного до того вязала. Стала "подбрасывать" мне видео, и со временем я научилась вязать не только шарфы и шляпы, но и игрушки", - вспоминает актриса.

Чуть позже работы актрисы появились на благотворительной ярмарке, организованной подругой, деньги от которой пошли на помощь пострадавшим от агрессии РФ.

Акорка сериала "Вскрытие покажет" рассказала о новом хобби (фото: архив Ольги Гришиной)

Таким образом, новая "профессия" Гришиной не только поддержала ее саму и ее близких, но до сих пор позволяет помогать другим людям.

"Это был интересный опыт. Времени и мнений много, работы по профессии совсем не было. Надо было психологически помочь себе и другим, и это удалось благодаря новому хобби", - говорит актриса.

В сериале "Вскрытие покажет" Гришиной досталась главная роль - талантливой и умной судмедэкспертки Яны Гончар, благодаря которой раскрываются самые сложные преступления.

Ольга Гришина на съемках сериала "Вскрытие покажет" (фото: instagram.com/artemy_yehorov)