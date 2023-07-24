Українку звільнили під час декрету. Відоме німецьке видання вляпалось у гучний скандал

Що відомо про інцидент

"Повідомлення про неочікуване звільнення прийшло у найбільш вразливий період - за місяць перед пологами, і спричинило неабиякий стрес. Після 6 років сумлінної праці отримати сухе повідомлення про необхідність здати робочу техніку, викликало біль, тривогу і врешті нерозуміння, як таке може трапитися в цивілізованому суспільстві", - написала Маргарита.

Журналістка зазначає, що проєкт, який вона вела, продовжується до 2026 року. А перед виходом у декретну відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, вона з роботодавцем обговорювала строки повернення на роботу.

"Саме тому відповідь, що не має вакансії для мене, звучить досить цинічно", - додала Маргарита.

Наголосимо, що DW - організація, яка активно виступає проти будь-яких форм дискримінації, у тому числі гендерної, проводить чисельні заходи на підтримку прав жінок та рівних можливостей для них.

"Саме тому моє звільнення без подальшого працевлаштування є порушенням не тільки законодавства України, а й суперечить морально-етичним принципам та цінностям, які декларує DW", - додала Маргарита.

Лазівки у законодавстві

Захарчук пояснює, що формальною причиною звільнення стало закінчення строкового договору. Але на строковий трудовий договір розповсюджуються всі трудові гарантії, в тому числі необхідність подальшого працевлаштування вагітної жінки або працівницю з дітьми до 3 років.

"На це дається 3 місяці після звільнення. Три місяці пройшло. Замість працевлаштування мені запропонували передати мої дані в службу зайнятості, яка буде займатися пошуком роботи для мене, тобто перекласти свої обов’язки на державу. При цьому вони прекрасно розуміють, що знайти роботу жінці з немовлям в країні, в якій йде війна, буде вкрай складно", - заявила Захарчук.

При цьому вона додала, що сподівається, що вирішення цієї ситуації стане підтвердженням того, що правова система в Україні небезнадійна і демонструє прогрес.

"Західні партнери дорікають Україні в корупції, вимагають судової реформи, але при цьому самі при нагоді користуються нашою правовою незахищеністю. Наскільки мені відомо, рішення про моє звільнення було прийняте німецьким керівництвом, яке б дуже хотіло уникнути розмов про це навіть в середині організації. Я майже впевнена, що таке порушення морально-правових норм було б неприпустиме в Німеччині, адже профспілки, розголос та публічний тиск підсилюють юридичну компоненту", - додала журналістка.

Наголосимо, що DW досі працює в Україні.