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В Україні запровадили нові правила відпустки для вагітних

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Україна, Субота 15 липня 2023 14:06
В Україні запровадили нові правила відпустки для вагітних Фото: в Україні запровадили нові правила відпустки для вагітних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада ухвалила закон, який передбачає можливість для вагітних самостійно вирішувати, коли брати відпустку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Згідно з документом, жінки зможуть самі визначати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Таким чином, тепер жінки мають можливість йти у відпустку пізніше, ніж за 70 днів до очікуваної дати пологів, якщо немає медичних протипоказань.

Також жінки можуть переносити дні відпустки, встановлені законом, на післяпологовий період. Загальна тривалість декретної відпустки не повинна перевищувати сумарно 126 календарних днів та 140 календарних днів - у разі народження двох або більше дітей або ускладнення пологів.

Варто зауважити, що раніше вагітних жінок обов'язково відправляли у відпустку, і вони не могли приймати рішення самостійно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала,за які медичні послуги вагітні жінки не повинні платити в Україні.

Також ми писали, що вагітним рекомендують обережно приймати лікарські засоби - їм можна приймати лише окремі медпрепарати.

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