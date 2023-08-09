На українку в США напала акула й відкусила частину ноги: усі деталі інциденту

У США на українку Тетяну Колтунюк напала акула. Внаслідок чого жінка втратила велику частину лівої ноги вище коліна. Тетяну зараз рятують медики Нью-Йорка.

Що відомо про українку

65-річна Тетяна Колтунюк родом з Одеси, проте останнім часом проживає у Нью-Йорку. Жінка відпочивала сама на пляжі Роквей-Біч у понеділок, 7 серпня.

Рятувальники почули її крики у воді й витягли на берег, де їй надали першу допомогу. На ногу також наклали джгут, щоб зупинити кровотечу до прибуття служби першого реагування.

Колтунюк доставили до лікарні Ямайки, де у вівторок її стан був стабільним, але критичним.

65-річна Тетяна Колтунюк родом з Одеси (фото: Facebook/Tatyana Koltunyuk)

Програмний директор Програми дослідження акул Флориди доктор Гевін Нейлор підтвердив, що українку точно вкусила акула.

Польовий координатор дослідницької та освітньої програми акул Музею природознавства Саут-Форка пояснив, що акулу могла привабити до жвавого узбережжя хижа риба, яка збирається там у великі зграї.

"Акули слідують за їжею. Якщо біля пляжу були великі зграї риби, цілком можливо, що акули також були там і харчувалися ними", - пояснив Мецгер.

Нейлор також зазначив, що українка пішла на ризик, купаючись наодинці, подалі від натовпу ввечері, що безумовно, не бажано робити.

"Ми радимо людям не купатися на світанку або в сутінках тому, що тоді хижаки переслідують свою здобич", - сказав Нейлор.

Акула сильно травмувала ліву ногу жінки (фото: nypost.com)

Це перший напад акули з 1953 року

Експерти припускають, що на жінку напала блакитна акула, яка має дуже гострі зуби та сильні щелепи.

Вважається, що цей напад акули став першим на пляжі Роквей з 1953 року. Серфер повідомив про можливий укус акули у вересні 2017 року, але експерти сказали, що його рана, швидше за все, була спричинена чимось іншим.

Поліція Нью-Йорка обстежила територію за допомогою гелікоптерів і безпілотників після нападу на українку, але не помітила акул. Втім серферам та відпочивальникам рекомендували утриматись від відвідування пляжу.

Відпочивальникам рекомендували тимчасово відмовитись від відвідування пляжу (фото: nypost.com)