У Польщі фанати "русского мира" напали на українку з трьома дітьми: деталі інциденту

У Польщі в місті Ополе п'яні чоловік і жінка напали на 45-річну українку з трьома дітьми. Інцидент трапився просто на автобусній зупинці.

Основні деталі інциденту

Відомо, що 45-річна українка із Тернополя вже 20 років приїздить до Польщі працювати прибиральницею. Її діти приїхали до Ополе під час канікул до неї. Їм всього 8, 10 та 13 років.

Зокрема, коли вони стояли на автобусній зупинці "Wiosenna-Prószkowska", то п'яні чоловік та жінка у віці 25 - 27 років почули, як родина розмовляє українською мовою.

Тоді вони підійшли й почали чіплятися та ображати сім'ю. За словами жінки, кривдники були напідпитку.

Вони кричали : "Хіба ви українці", "Путін вас роз***", "Ви приїхали сюди за програмою "Родина 500+", "Ку**а українська".

Також вони штовхнули українку, а після пішли до магазину по випивку.

Після цього жінка викликала поліцію і разом з дітьми на зупинці чекала правоохоронців. У цей момент кривдники вийшли з магазину і чоловік показав українцям середній палець та сів в автобус.

"Мені подобається Ополе, тому що люди тут добрі та доброзичливі. Ця приязність ще більше зросла після того, як Росія вдерлася в Україну. Я багато разів чула від людей слова підтримки України. Я вперше зустрілась з такою агресією, яка торкнулася моєї родини кілька днів тому", - розповіла українка.

У Польщі напали на українку з трьома дітьми (фото: nto.pl)

Що сказали в поліції

За словами жінки в поліції заявили, що про інцидент вже повідомили в прокуратуру. Тепер нападників шукають правоохоронці - їм загрожує до трьох років позбавлення волі за образу за національною ознакою.

Зазначається, що встановити винних буде не складно, адже вулиці та автобуси обладнані камерами спостереження.