На украинку в США напала акула и откусила часть ноги: все детали инцидента

В США на украинку Татьяну Колтунюк напала акула. В результате чего женщина потеряла большую часть левой ноги выше колена. Татьяну сейчас спасают медики Нью-Йорка.

Что известно об украинке

65-летняя Татьяна Колтунюк родом из Одессы, в последнее время проживает в Нью-Йорке. Женщина отдыхала одна на пляже Роквей-Бич в понедельник, 7 августа.

Спасатели услышали ее крики в воде и вытащили на берег, где ей оказали первую помощь. На ногу наложили жгут, чтобы остановить кровотечение до приезда службы первого реагирования.

Колтунюк доставили в больницу Ямайки, где во вторник ее состояние было стабильным, но критическим.

65-летняя Татьяна Колтунюк родом из Одессы (фото: Facebook/Tatyana Koltunyuk)

Программный директор Программы исследования акул Флориды доктор Гэвин Нейлор подтвердил, что украинку точно укусила акула.

Полевой координатор исследовательской и образовательной программы акул Музея естествознания Саут-Форка объяснил, что акулу могла привлечь к оживленному побережью хищна рыба, которая собирается там в большие стаи.

"Акулы следуют за едой. Если возле пляжа были большие стаи рыбы, вполне возможно, что акулы тоже были там и питались ими", - объяснил Мецгер.

Нейлор также отметил, что украинка пошла на риск, купаясь наедине, подальше от толпы вечером, что, безусловно, не желательно делать.

"Мы советуем людям не купаться на рассвете или в сумерках потому, что тогда хищники преследуют свою добычу", - сказал Нейлор.

Акула сильно травмировала левую ногу женщины (фото: nypost.com)

Это первое нападение акулы с 1953 года

Эксперты предполагают, что на женщину напала голубая акула с очень острыми зубами и сильными челюстями.

Считается, что это нападение акулы стало первым на пляже Роквей с 1953 года. Серфер сообщил о возможном укусе акулы в сентябре 2017 года, но эксперты сказали, что его рана, скорее всего, была вызвана чем-то другим.

Полиция Нью-Йорка обследовала территорию с помощью вертолетов и беспилотников после нападения на украинку, но не заметила акул. Однако серферам и отдыхающим рекомендовали воздержаться от посещения пляжа.

Отдыхающим рекомендовали временно отказаться от посещения пляжа (фото: nypost.com)