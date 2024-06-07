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Українки у "вишиванках третього тисячоліття" вразили Європу: красиві фото

Дівчата у вишиванках підкорили Рим (фото: Юрій Ганчук)
Автор: Іванна Пашкевич

Дівчата у красивих і вишуканих вишиванках вразили дипломатичну еліту з усього світу під час показу в рамках вишуканого вечора високої української моди та синергії мистецтв у Римі на віллі середини XVІ століття Tre Madonne.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує полюбуватися красою "вишиванок третього тисячоліття", які були представлені на заході.

Як пройшов вечір високої української моди

Караванська представила нові українські вишиванки у Римі (фото: Юрій Ганчук)

Що відомо про показ

Показ пройшов у рамках мистецького проєкту "Птахи співають і у час війни: Vyshyvanka Couture Третього тисячоліття від Оксани Караванської", який був організований при сприянні Посольства України при Святому Престолі і Суверенного Мальтійського ордену та Посольства Бельгії при Святому Престолі.

Неординарна мистецька подія з України, презентована дипломатичному корпусу, стала посланням іноземному глядачеві про вічне і красиве, про українські духовність і естетику, що протистоять війні і допоможуть Україні здобути Перемогу. 

Проєкт є важливою складовою культурної дипломатії та промоції української культури у світі. 

"Важливість культурної дипломатії в тому, що це немілітарне нагадування у високих колах про нас. Про те, за що ми боремося і що можемо втратити, і що може втратити Європа", - каже українська дизайнерка Оксана Караванська.

Вона нагадала усім присутнім, що "сьогодні український народ протистоїть орді, яка хоче привласнити наше коріння, нашу історію, наш національний код, стерти нас як націю з лиця землі". 

"Мистецтво і мода - потужні інструменти впливу, "м’яка сила", через яку маємо можливість розповісти про наші унікальність, самобутність, давність нашої культури, і водночас показати Україну як сучасну, модну, креативну державу, як невід’ємну частину Європи - історично і в сьогоденні", - резюмує Караванська.  

Зазначимо, що авторкою сучасної вишивки, яка була представлена у Римі, стала дизайнерка Ксенія Уманська, а режисуру до дефіле створила українська співачка, актриса театру і кіно, лауреатка Шевченківської премії Наталія Половинка.

Цікавий факт 

У день презентації проєкту Караванська та Половинка також взяли участь в загальній аудієнції з Папою Франциском та мали можливість безпосереднього спілкування із понтифіком. 

Понтифік звернувся до українських мисткинь українською, а ті у свою чергу подарували Франциску яскраву подушечку із зображенням українських діток і подякували йому за допомогу в поверненні українських дітей до України.

Нові українські вишиванки презентували у Римі (фото: Юрій Ганчук)

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ІталіяРимВишиванка