Украинки в "вышиванках третьего тысячелетия" поразили Европу: красивые фото

Как прошел вечер высокой украинской моды

Караванская представила новые украинские вышиванки в Риме (фото: Юрий Ганчук)

Что известно о показе

Показ прошел в рамках художественного проекта «Птицы поют и во время войны: Vyshyvanka Couture Третьего тысячелетия от Оксаны Караванской", который был организован при содействии Посольства Украины при Святом Престоле и Суверенного Мальтийского ордена и Посольства Бельгии при Святом Престоле.

Неординарное художественное событие из Украины, представленное дипломатическому корпусу, стало посланием иностранному зрителю о вечном и красивом, об украинской духовности и эстетике, которые противостоят войне и помогут Украине одержать Победу.

Проект является важной составляющей культурной дипломатии и продвижения украинской культуры в мире.

"Важность культурной дипломатии в том, что это немилитарное напоминание в высоких кругах о нас. О том, за что мы боремся и что можем потерять, и что может потерять Европа", - говорит украинский дизайнер Оксана Караванская.

Она напомнила всем присутствующим, что «сегодня украинский народ противостоит орде, которая хочет присвоить наши корни, нашу историю, наш национальный код, стереть нас как нацию с лица земли».

"Искусство и мода - мощные инструменты влияния, „мягкая сила“, через которую имеем возможность рассказать о нашей уникальности, самобытности, древности нашей культуры, и одновременно показать Украину как современное, модное, креативное государство, как неотъемлемую часть Европы - исторически и в настоящем", - резюмирует Караванская.

Отметим, что автором современной вышивки, которая была представлена в Риме, стала дизайнер Ксения Уманская, а режиссуру к дефиле создала украинская певица, актриса театра и кино, лауреат Шевченковской премии Наталья Половинка.

Интересный факт

В день презентации проекта Караванска и Половинка также приняли участие в общей аудиенции с Папой Франциском и имели возможность общения с понтификом.

Понтифик обратился к украинским художницам на украинском, а те в свою очередь подарили Франциску яркую подушечку с изображением украинских деток и поблагодарили его за помощь в возвращении украинских детей в Украину.

Новые украинские вышиванки презентовали в Риме (фото: Юрий Ганчук)