Українка Таню Муіньо зняла кліп для південнокорейської поп-зірки: запальне відео

За версією Billboard, ця композиція стала справжнім гімном для прекрасних дівчат по всьому світу.

Запис пісні та зйомки кліпу проходили в Лос-Анджелесі, США.

За сюжетом кліпу, маленька дівчинка на задньому сидінні автомобіля підспівує Jennie. Потім співачка танцює і виконує свій трек, подорожуючи містом. У відео Jennie постає зі світлим волоссям і в різних привабливих образах.

На момент написання матеріалу ролик набрав понад 12 мільйонів переглядів.

Що відомо про гурт BLACKPINK

BLACKPINK - це один із найвідоміших та найуспішніших K-pop гуртів у світі, створений південнокорейською компанією YG Entertainment. Вони дебютували у 2016 році і відтоді стали глобальною сенсацією завдяки своїй музиці, стилю та унікальному образу. Гурт складається з чотирьох талановитих дівчат: Дженні, Ліси, Розе та Джісу.

BLACKPINK (фото: instagram.com/blackpinkofficial)

Дженні (справжнє ім’я Кім Дженні) - вокалістка і реперка. Вона стала першою учасницею гурту, яку представили публіці. Відома своїм стильним образом. Виконациця також випустила сольний сингл "SOLO" у 2018 році, який мав величезний успіх.

Дженні з BLACKPINK (фото: instagram.com/jennierubyjane)

Хто така Таню Муіньо

Таню Муіньо - українська режисерка, дизайнерка і фотографка з Одеси. Вона створила кліпи для таких виконавців, як Post Malone і The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та багатьох інших.

Таню народилася 7 грудня 1989 року в Одесі. Її батько, Роберт Муіньо, кубинець за національністю, приїхав до Одеси за обміном і залишився там жити. Коли дівчинці було всього шість місяців, сім'я переїхала до Гавани, де вони прожили близько семи років.

Таню Муіньо зі знаменитостями (фото: instagram.com/tanumuino)

У своїх роботах режисерка виробила унікальний стиль, використовуючи у відео кола, овали, хвилі, а також монохромні та металеві текстури.

Крім того, Таню обирає проєкти на основі музики, а не популярності виконавців. Вона зазначає, що їй легко відмовляти, хоча колись вважала, що така прямолінійність може завадити їй стати "суперзатребуваним режисером".

У цьому році Муіньо також стала режисеркою сценічного виступу українських представниць на Євробаченні alyona alyona та Jerry Heil.