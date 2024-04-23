Украинка попала в Книгу рекордов Гиннеса: смотрите, чем она особенная

35-летняя Алия Насырова попала в Книгу рекордов Гиннеса, как обладательница самых длинных волос. Рост женщины - 165 см, а длина ее волос - 257,33 см.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Книги рекордов Гиннеса.

Что известно о рекордсменке

Алия родом из Украины. Раньше женщина жила в Евпатории, затем в Киеве, а сейчас - в Братиславе (Словакия). Там он работает моделью, художницей и занимается созданием графических иллюстраций.

Рекордсменка признается, что никогда не стриглась коротко и надеется, что ее достижения могут вдохновить людей наслаждаться природной красотой и подтолкнут к отращиванию своих волос.

По словам Алии, ее вдохновили мать и бабушка, у которых были очень длинные волосы, а также сказочная героиня Рапунцель, с которой ее часто сравнивают.

В своих соцсетях Алия часто делится эффектными фото, на которых хорошо видна длина ее волос.

В чем секрет длинных и красивых волос рекордсменки

Алия моет волосы раз в неделю. На этот процесс она тратит около 30 минут, а для нанесения маски для волос требуется еще два часа. Женщина сушит волосы естественным путем, а это может занять до 24 часов.

"Я расчесываю волосы только тогда, когда они сухие, и это занимает около часа после мытья и примерно 30 минут в другие дни. Я соблюдаю несколько простых правил, чтобы сохранить здоровье своих волос", - говорит Алия.

Она отмечает, что регулярно подстригает секущиеся кончики, а еще соблюдает здоровый рацион и не употребляет алкоголь.

"Я принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, иногда отдыхаю на море или возле океана, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами", - говорит рекордсменка.

Алия Насырова (фото: instagram.com/aliia_more)

"Я не крашу волосы, пользуюсь только натуральными продуктами и очень редко пользуюсь хной, наношу на волосы натуральные маски и масла, в основном готовлю их сама, никогда не расчесываю мокрые волосы и не пользуюсь феном", - говорит Алия.

Также женщина признается, что в большинстве случаев собирает волосы в пучок, лишь изредка их распускает.

Алия Насырова (фото: Книга рекордов Гиннеса)