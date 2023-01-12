UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка підкорила глядачів феєричним вбранням на світовому конкурсі краси (відео)

Міс Україна Всесвіт 2022 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зовсім скоро відбудеться фінал щорічного конкурсу краси "Міс Всесвіт". За декілька днів до нього учасниці змагаються в раунді, де виходять на сцену в коктейльних і вечірніх сукнях, купальниках і національних вбраннях.

Відео з виходу представниці України показали на сторінці конкурсу в Instagram.

Як себе представила українка

Цьогорічна учасниця Вікторія Апанасенко вийшла на сцену в костюмі, який має красномовну назву "Воїн світла". Перед глядачами з-за спини дівчини виросли великі механічні крила, а вона мужньо тримала в руках меча.

Цей костюм був створений українською дизайнеркою Лесею Патокою. Над ним вона працювала чотири місяці в умовах відключень та обстрілів.

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.

Учасниця конкурсу від України (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Користувачі соціальних мереж були неймовірно вражені побаченим видовищем:

  • "Боже, це бомба. Гарний костюм, але, мабуть, важкий. Оце мусила наша міс напружитися, щоб його представити".
  • "Я хочу виразити своє захоплення нашим дизайнерам і Вікторії за такий костюм! Ви неймовірні! Це найкращий костюм за всю історію конкурсу!"
  • "До сліз і мурах на тілі..."

Що відомо про учасницю від України

Для поїздки на конкурс "Міс Всесвіт" претендентці потрібно завоювати це звання у своїй країні. У 2022 році його здобула модель родом із Чернівців Вікторія Апанасенко.

Дівчина розпочала свою конкурсну кар'єру у 2014 році, брала участь у конкурсі "Міс Чернігів-2014" і виграла конкурс. Наступного року Апанасенко відома як фіналістка "Міс Україна 2015" та володарка титулу "Принцеса Україна 2016".

Окрім модельної діяльності, Вікторія є посолом миру Глобального Договору ООН в Україні.

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Раніше ми детально розповідали про історію створення костюма "Воїн світла".

Читайте також, хто з українок потрапив до списку найвпливовіших жінок світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс УкраїнаМисс Украина Вселенная