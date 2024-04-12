Українка, яка першою підкорила Еверест, піднялась на одну з найнебезпечніших гір світу: як це було

Вранці 12 квітня українка Ірина Галай у супроводі гіда Мінгма піднялась на найвищу точку гірського масиву в Гімалаях на території Непалу - гору Аннапурна висотою 8 091 метр.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про нове досягнення цієї мужньої українки.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "iraaleksandrovna" в Instagram, Champion, Wikipedia.
12 квітня 2024 року мешканка міста Мукачево Закарпатської області України Ірина Галай здійснила своє перше сходження за час повномасштабної війни.
Разом із гідом Мінгма вона підкорила одну з найнебезпечніших гір світу, розміщену в Гімалаях на території Непалу - вершину Аннапурна висотою 8 091 м (що робить її десятою найвищою вершиною у світі й одним зі 14 восьмитисячників).
Ця гора вважається одним із найбільш небезпечних восьмитисячників у світі, оскільки рівень смертності за всі роки сходжень на неї альпіністів становить 22%.
Ірина Галай у горах (фото: champion.com.ua)
Українка присвятила своє сходження Збройним силам України та жінкам, які служать у ЗСУ.
До слова, перші місяці великої війни Галай провела у складі Мукачівської ТРО.
"Я маю з собою прапор, на ньому зображено логотип організації Arm Women Now... Я взяла цей прапор, адже Аннапурна - гора жіночого роду. Складна та серйозна. Вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки. Яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати й знищує всіх, хто наближається з поганими намірами", - розповіла Ірина напередодні фінального етапу сходження.
Українка під час сходження (фото: champion.com.ua)
Жінка уточнила, що з волонтерським проектом і соціальною ініціативою Arm Women Now познайомилась на початку війни, коли була в ТРО.
"Я продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані кошти (200 тисяч гривень, - Ред.) ми розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму", - пригадала українка.
Вона зауважила, що нині у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО.
"Ці жінки - мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони - неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування", - наголосила Ірина.
Варто зазначити, що саме Ірина Галай у супроводі гіда Віктора Бобкова 18 травня 2016 року стала першою жінкою з України, яка підкорила "гору смерті" - найвищу вершину земної кулі Еверест.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як 4-річна дівчинка підкорила Еверест без сторонньої допомоги.
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