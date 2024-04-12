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Украинка, которая первой покорила Эверест, поднялась на одну из самых опасных гор мира: как это было

Вслед за Эверестом украинка покорила вершину Аннапурна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Утром 12 апреля украинка Ирина Галай в сопровождении гида Мингма поднялась на самую высокую точку горного массива в Гималаях на территории Непала - гору Аннапурна высотой 8 091 метр.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о новом достижении этой мужественной украинки.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "iraaleksandrovna" в Instagram, Champion, Wikipedia.

Как прошло покорение вершины Аннапурна

12 апреля 2024 года жительница города Мукачево Закарпатской области Украины Ирина Галай совершила свое первое восхождение за время полномасштабной войны.

Вместе с гидом Мингма она покорила одну из самых опасных гор мира, расположенную в Гималаях на территории Непала - вершину Аннапурна высотой 8 091 м (что делает ее десятой самой высокой вершиной в мире и одним из 14 восьмитысячников).

Эта гора считается одним из самых опасных восьмитысячников в мире, поскольку уровень смертности за все годы восхождений на нее альпинистов составляет 22%.

Ирина Галай в горах (фото: champion.com.ua)

Украинка посвятила свое восхождение Вооруженным силам Украины и женщинам, которые служат в ВСУ.

К слову, первые месяцы большой войны Галай провела в составе Мукачевской ТРО.

"У меня есть с собой флаг, на нем изображен логотип организации Arm Women Now... Я взяла этот флаг, ведь Аннапурна - гора женского рода. Сложна и серьезна. Считается самой опасной горой в мире. Она имеет характер, похожий на характер украинской военной женщины. Которая никогда не позволит себе ненужных людей, не даст себя легко завоевать и уничтожает всех, кто приближается с плохими намерениями", - рассказала Ирина в преддверии финального этапа восхождения.

Украинка во время восхождения (фото: champion.com.ua)

Женщина уточнила, что с волонтерским проектом и социальной инициативой Arm Women Now познакомилась в начале войны, когда была в ТРО.

"Я продала на аукционе свой розовый ледоруб со стразами, а на полученные средства (200 тысяч гривен, - Ред.) мы начали сотрудничество с этой организацией, создавая для ВСУ первую женскую форму", - припомнила украинка.

Она отметила, что в настоящее время в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что является поразительной цифрой даже для НАТО.

"Эти женщины - мои герои. Меня очаровывает их отвага, красота, смелость и характер. Они - невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование", - подчеркнула Ирина.

Стоит отметить, что именно Ирина Галай в сопровождении гида Виктора Бобкова 18 мая 2016 года стала первой женщиной из Украины, которая покорила "гору смерти" - самую высокую вершину земного шара Эверест.

Напомним, ранее мы рассказывали, как 4-летняя девочка покорила Эверест без посторонней помощи.

Читайте также об украинской альпинистке, которая стала первой, кто покорил сложную вершину в Гималаях.

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Непал