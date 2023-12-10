Штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO (фото)

Штучний інтелект показав, як можуть виглядати українські медичні будівлі у стилі LEGO

Штучний інтелект досить часто допомагає втілювати креативні ідеї в життя, оскільки завдяки своїм можливостям застосунки ШІ проектують не лише фотографії людей, а ще й торкаються сфери моди, будівель, мистецтва. Також він гарно працює у сфері IT-технологій.

Згенерувати картинку за допомогою штучного інтелекту справа нелегка і доволі нешвидка, це займає кілька годин і це мінімум. Навіть маючи конкретний опис, модель може видавати не релевантний результат та створювати нереалістичні картинки, що не відповідатимуть запиту та мають певні помилки.

За допомогою ШІ можна побачити, як у стилі конструкторів LEGO виглядають такі медичні українські будівлі як:

Міністерства охорони здоров'я України

НДСЛ Охматдит

Мережі клінік Добробут

Мережі лабораторій Ескулаб

Ортопедичної клініки Superhumans Center

Медичного центру Лелека

Клініки Медіком

Мережі Аптека Доброго Дня

Фармацевтична компанія Фармак.

"Щоб зробити зображення будівель у стилі Lego, я описувала їх ШІ, і він створював їх за цими описами. Кириличні назви ШІ не зміг згенерувати, іноді він не розпізнавав деякі літери. Навіть латинкою у деяких назвах вийшли помилки. Я б хотіла, щоб ці картинки стали справжніми Lego-конструкторами. Такі іграшки були б корисні для дітей і підлітків, щоб вони краще розуміли, як працює медична сфера", - зауважує Вікторія Гончаренко.

ШІ показав, як виглядають українські медичні заклади в Україні в стилі LEGO (фото надані Вікторією Гончаренко)