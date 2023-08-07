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Фармкомпанія "Здоров'я" передала рентгенологічній клініці обладнання для реабілітації військових

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Понеділок 07 серпня 2023 11:43
Фармкомпанія "Здоров'я" передала рентгенологічній клініці обладнання для реабілітації військових
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтична компанія "Здоров'я" передала рентгенологічній клініці одного з медичних закладів Харківської області рентгенографічну систему UNIVERSAL X URS. У цьому лікувальному закладі реабілітацію та відновлення проходять поранені бійці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Рентгенографічна система провадиться в Іспанії. Вона поєднує в собі сучасні технології високочастотних рентгенівських випромінювачів та керованого процесора. Архітектура системи дозволяє працювати одночасно із двома пацієнтами.

Фармкомпанія &quot;Здоров'я&quot; передала рентгенологічній клініці обладнання для реабілітації військових

Також компанія постійно передає медикаменти різним закладам України, де лікуються військові.

Так, надано гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №25, військовій частині 3306, військовій частині А0409, управлінню станції швидкої медичної допомоги.

Крім того, з початку війни було надано благодійну допомогу лікарськими засобами на суму понад 25 млн грн.

Керівництво та співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок у бомбосховищі на станціях метрополітену.

З часу запровадження військового стану підприємства групи неодноразово передавали лікарські засоби до Головного управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області, спеціальних підрозділів поліції, КП "Харківські теплові мережі" та інших комунальних підприємств.

У червні 2023 року допомогу направили до клінічних лікарень №27 та №13 та Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ у Харкові, а також у Запорізьку обласну клінічну лікарню. Необхідні медпрепарати отримали Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М. Д. Стражеска НАМНУ, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, Міністерство оборони України, військові частини.

Окрім медичної допомоги, за півроку фармкомпанія "Здоров'я" придбала для армії понад 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами. Велику партію із цих дронів передали Державній прикордонній службі України, щоб посилити захист наших рубежів.

"Наші захисники сьогодні борються за майбутнє кожного з нас. Ціною своїх життів вони по сантиметру відвойовують рідну землю. Наш обов'язок допомагати їм у цьому та забезпечувати необхідним. Як фармацевтична компанія долучаємося до лікування та реабілітації поранених. Відповідальний бізнес став надійною опорою для держави та військових у цій війні, - наголошує голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров'я" Олександр Доровський.

Нагадаємо, у 2023 році, 3 компанії групи "Здоров'я" в очній формі пройшли інспектування Держлікслужбою України та були рекомендовані до отримання сертифікату GMP.

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