В Україні зросли ціни на свинину: скільки коштує кілограм

В Україні середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг. А це на 2,1% вище показника за лютий.

Про це повідомили аналітики Асоціації " Свинарі України ".

За даними сайту " Мінфін ", станом на 12 квітня ціни на м'ясо в популярних українських супермаркетах такі:

Також на 2% у березні подорожчала і курятина - до 124,55 грн/кг.

До того ж вартість вирізки становила 207,7 грн/кг, грудинки - 169,2 грн/кг, тазостегнової частини - 159,4 грн/кг.

За підрахунками експертів, середня роздрібна ціна свинячої лопатки в березні склала 173,9 грн/кг, шиї - 198,1 грн/кг, корейки - 202,8 грн/кг.

Експерти кажуть, що подорожчання торкнулось лопаток та тазостегнової частини. Ціна зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%).

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