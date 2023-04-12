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В Украине выросли цены на свинину: сколько стоит килограмм

Цены на свинину в Украине выросли (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине средняя цена килограмма охлажденной свинины в марте составила 180,3 грн/кг. А это на 2,1% выше показателя за февраль.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свинарі України".

Какие цены

Эксперты говорят, что подорожание коснулось лопаток и тазобедренной части. Цена выросла на 7,5 грн/кг и 5,7 грн/кг против февральской отметки (+4,5% и 3,7%).

"Остальные части ограничились приростом в пределах 0,5-2%", - сообщили аналитики.

По подсчетам экспертов, средняя розничная цена свиной лопатки в марте составила 173,9 грн/кг, шеи - 198,1 грн/кг, корейки - 202,8 грн/кг.

К тому же стоимость вырезки составила 207,7 грн/кг, грудинки - 169,2 грн/кг, тазобедренной части - 159,4 грн/кг.

Также на 2% в марте подорожала и курятина - до 124,55 грн/кг.

Что с ценами на мясо

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 12 апреля цены на мясо в популярных украинских супермаркетах таковы:

  • ребра говядины - 152,98 грн/кг;
  • курятина бедро - 107,95 грн/кг;
  • курятина филе - 143,60 грн/кг;
  • свинина грудинка - 177,50 грн/кг;
  • свинина лопатка - 179,90 грн/кг;
  • свинина ребра - 170,99 грн/кг;
  • шашлык из свинины - 191,46 грн/кг;
  • сало домашнее - 179 грн/кг;
  • сало соленое - 256,30 грн/кг.

Раньше мы сообщали, что произойдет с организмом, если навсегда отказаться от мяса.

Также мы писали, что в Украину завезли опасную для здоровья курятину.

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