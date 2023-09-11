UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує

Фото: В Україні подорожчала свинина (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на свинину в Україні восени почали зростати. Середньозважений цінник, порівняно з попереднім тижнем, піднявся на 4% - до 83,3 гривні за кілограм. Йдеться про закупівлю у фермерів.

Скільки зараз коштує свинина, і що буде з цінами - читайте у матеріалі нижче.

Чому свинина зросла в ціні

Закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 гривні за кілограм, при цьому регіональна розбіжність цінників стала не такою, як тижнем раніше.

"Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі літньої обмеженої пропозиції кондиційної свинини. Зокрема, у багатьох постачальників живця партії залишаються менше стандартних, а середня забійна вага тварин часто нижча за 110 кг, що також зменшує валовий вихід м'ясної сировини для м'ясопереробників", - повідомляють аналітики "Свинарі України".

Така ситуація провокує конкуренцію та підвищення цін у роздріб.

Скільки зараз коштує свинина

Так, у роздробі ціна на свинину стартує від 119 гривень, це вартість кілограма підстегенника.

Ціна свинини в Україні стартує від 119 гривень (Скриншот)

Ціна свинячого ошийка у роздробі стартує від 250 гривень за кілограм. Наприклад, у "Сільпо" він коштує 260 гривень за кілограм. На ринках ціни різняться.

Ціна ошийка в "Сільпо" (Скриншот)

Читайте також, що в Україні зміниться ціна на молоко.

Також зміниться ціна на вершкове масло.

Читайте РБК-Україна в Google News
м'ясоціни в УкраїніЦіни на продукти