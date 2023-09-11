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В Украине выросла цена на популярное мясо: сколько сейчас стоит

Фото: В Украине подорожала свинина (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цены на свинину в Украине осенью начали расти. Средневзвешенный ценник по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4% - до 83,3 гривны за килограмм. Речь идет о закупке у фермеров.

Сколько сейчас стоит свинина, и что будет с ценами - читайте в материале ниже.

Почему свинина выросла в цене

Закупочные цены на живец свиней удерживались в пределах 82,5-84,5 гривны за килограмм, при этом региональное расхождение ценников стало не столь выраженным, как неделей ранее.

"Производители свинины отмечают высокую активность со стороны заготовителей на фоне летнего ограниченного предложения кондиционной свинины. В частности, у многих поставщиков живца партии остаются меньше стандартных, а средний убойный вес животных часто ниже 110 кг, что также уменьшает валовой выход мясного сырья для мясопереработчиков”, – сообщают аналитики "Свинарі України".

Такая ситуация провоцирует конкуренцию и повішение цен в рознице.

Сколько сейчас стоит свинина

Так, в рознице цена на свинину стартует от 119 гривен, это стоимость килограмма надпочечника.

Цена свинины в Украине стартует от 119 гривен (Скриншот)

Цена свиного ошейка в рознице стартует от 250 гривен за килограмм. Например, в "Сильпо" он стоит 260 гривен за килограмм. На рынках цены отличаются.

Цена ошейка в "Сильпо" (Скриншот)

Читайте также о том, что в Украине изменится цена на молоко.

Также изменится цена на сливочное масло.

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