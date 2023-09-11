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В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує

Понеділок 11 вересня 2023 08:39
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В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштує Фото: В Україні подорожчала свинина (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на свинину в Україні восени почали зростати. Середньозважений цінник, порівняно з попереднім тижнем, піднявся на 4% - до 83,3 гривні за кілограм. Йдеться про закупівлю у фермерів.

Скільки зараз коштує свинина, і що буде з цінами - читайте у матеріалі нижче.

Чому свинина зросла в ціні

Закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 гривні за кілограм, при цьому регіональна розбіжність цінників стала не такою, як тижнем раніше.

"Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі літньої обмеженої пропозиції кондиційної свинини. Зокрема, у багатьох постачальників живця партії залишаються менше стандартних, а середня забійна вага тварин часто нижча за 110 кг, що також зменшує валовий вихід м'ясної сировини для м'ясопереробників", - повідомляють аналітики "Свинарі України".

Така ситуація провокує конкуренцію та підвищення цін у роздріб.

Скільки зараз коштує свинина

Так, у роздробі ціна на свинину стартує від 119 гривень, це вартість кілограма підстегенника.

В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштуєЦіна свинини в Україні стартує від 119 гривень (Скриншот)

Ціна свинячого ошийка у роздробі стартує від 250 гривень за кілограм. Наприклад, у "Сільпо" він коштує 260 гривень за кілограм. На ринках ціни різняться.

В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки зараз коштуєЦіна ошийка в "Сільпо" (Скриншот)

Читайте також, що в Україні зміниться ціна на молоко.

Також зміниться ціна на вершкове масло.

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