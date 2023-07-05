UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зросла ціна на популярне м'ясо: скільки коштує

В Україні змінились ціни на м'ясо (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні за червень ціни на свинину в українських мережах роздрібної торгівлі зросли у середньому на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Про це свідчать дані аналітиків Асоціації "Свинарі України".

Скільки коштує

На початку червня кілограм охолодженої свинини коштував 202,7 грн/кг, у кінці його ціна зросла до 206,07 грн/кг. А середній показник за червень склав 204,6 грн/кг, що на 1% вище за його травневий рівень.

За словами експертів, найпомітніше подорожчала тазостегнова частина, ціна якої у кінці місяця становила 192,15 грн/кг, що на 4,6% (8,4 грн/кг) вище, ніж на його початку. Також на 5,3 грн/кг (2,1%) зросла вартість ошийка - 255,9 грн/кг у кінці місяця.

До того ж ціни зросли і на інші види м’яса.

"Упродовж червня середня ціна яловичини зросла на 3,6%, курячі грудинка та окорок додали 1,2% та 2,2%, відповідно, ціна індичатини зросла на 1,5% у середньому", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту "Мінфін", станом на 1 липня, кілограм свинини грудинки коштує 182,97 грн/кг, а ошийок - 252,39 грн/кг.

Ціни на свинину в Україні (скриншот)

Які ціни на м'ясо у супермаркетах

Станом на 5 липня, середні ціни на м'ясо у популярних українських супермаркетах дещо змінились. Зараз за кілограм необхідно заплатити більше, а саме:

  • Яловичина гуляш - 242,92 грн
  • Яловичина ребра - 160,48 грн
  • Курятина стегно - 105,95 грн
  • Курятина філе - 143,97 грн
  • Курятина тушка - 73,80 грн
  • Свинина грудинка - 182,79 грн
  • Свинина ребра - 179,96 грн
  • Свинина шашлик - 211,31 грн

Раніше дієтолог назвала найшкідливіше м'ясо для шашлику.

Також ми писали, як дізнатися свіжість м'яса за секунду в магазині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свининам'ясоЦіни на продуктицены на мясо