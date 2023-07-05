В Украине выросла цена на популярное мясо: сколько стоит

Сколько стоит

В начале июня килограмм охлажденной свинины стоил 202,7 грн/кг, в конце его цена выросла до 206,07 грн/кг. А средний показатель за июнь составил 204,6 грн/кг, что на 1% выше его майского уровня.

По словам экспертов, заметнее всего подорожала тазобедренная часть, цена которой в конце месяца составляла 192,15 грн/кг, что на 4,6% (8,4 грн/кг) выше, чем в его начале. Также на 5,3 грн/кг (2,1%) выросла стоимость ошейка - 255,9 грн/кг в конце месяца.

К тому же, цены выросли и на другие виды мяса.

"В течение июня средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинки и окорок прибавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем", - говорится в сообщении.

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 1 июля, килограмм свинины грудинки стоит 182,97 грн/кг, а ошейок - 252,39 грн/кг.

Цены на свинину в Украине (скриншот)

Какие цены на мясо в супермаркетах

По состоянию на 5 июля, средние цены на мясо в популярных украинских супермаркетах несколько изменились. Сейчас за килограмм необходимо заплатить больше, а именно: