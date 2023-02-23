UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні знову подорожчав популярний овоч: ціна підскочила на 11%

Фото: В Україні знову подорожчала морква (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на моркву в Україні знову підвищилася. Фермери підвищили ціну на оптову вартість овочів. Так, за минулий тиждень морква подорожчала на 11%.

Про подорожчання ходового овочу розповіли у виданні East Fruit.

Чому зросли ціни на моркву

Справа в тому, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті. У той же час, більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін, і продавати ці партії планують у березні.

Скільки зараз просять за моркву

В даний час морква надходить у продаж за оптовою ціною 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше

Експерти повідомляють, що підвищувати ціни продавцям вдається, тому що на ринку мало пропозицій продукції. Також багато українських господарств уже фактично завершили сезон реалізації торішньої моркви. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить високою.

Виходить, що цього року морква коштує вдвічі дорожче, ніж у другій половині лютого 2022 року. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю продукцію зростатимуть і далі. Попит на ринку збільшуватиметься, а запасів цього овочу залишилося не так багато.

Як ми раніше повідомляли, у магазинах Києва завищували ціни на соціальні продукти.

А також перед цим ми розповідали, що робити, якщо ціна в чеку та ціннику відрізняються .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти