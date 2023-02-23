В Україні знову подорожчав популярний овоч: ціна підскочила на 11%

Чому зросли ціни на моркву

Справа в тому, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті. У той же час, більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін, і продавати ці партії планують у березні.

Скільки зараз просять за моркву

В даний час морква надходить у продаж за оптовою ціною 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше

Експерти повідомляють, що підвищувати ціни продавцям вдається, тому що на ринку мало пропозицій продукції. Також багато українських господарств уже фактично завершили сезон реалізації торішньої моркви. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить високою.

Виходить, що цього року морква коштує вдвічі дорожче, ніж у другій половині лютого 2022 року. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю продукцію зростатимуть і далі. Попит на ринку збільшуватиметься, а запасів цього овочу залишилося не так багато.