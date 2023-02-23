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В Украине снова подорожал популярный овощ: цена подскочила на 11%

Фото: В Украине снова подорожала морковь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цена на морковь в Украине снова повысилась. Фермеры повысили цену на оптовую стоимость овоща. Так, за прошедшую неделю морковь подорожала на 11%

О подорожании ходового овоща рассказали в издании East Fruit.

Почему выросли цены на морковь

Дело в том, что росту цен способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте. В то же время, большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен, и продавать эти партии планируют в марте.

Сколько сейчас просят за морковь

В настоящее время морковь поступает в продажу по оптовой цене 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее

Эксперты сообщают, что повышать цены продавцам удается, так как на рынке мало предложений продукции. Также многие украинские хозяйства уже фактически завершили сезон реализации прошлогодней моркови. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно высокой.

Получается, что в этом году морковь стоит в два раза дороже, чем во второй половине февраля 2022 года. При этом игроки рынка уверены, что цены на эту продукцию продолжат расти и дальше. Спрос на рынке будет увеличиваться, а запасов этого овоща осталось не так много.

Как мы ранее сообщали, в магазинах Киева завышали цены на социальные продукты.

А также перед этим мы рассказывали, что делать, если цена в чеке и ценнике отличаются.

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