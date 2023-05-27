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В Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограм

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Україна, Субота 27 травня 2023 10:12
В Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограм Скільки зараз коштує цибуля (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом українці не припиняють дивуватися цінам на цибулю. І хоча нещодавно відбулося її зниження, сьогодні вартість за кілограм знову підвищилася.

Скільки тепер коштує кілограм - дивіться в матеріалі Styler.

Ціни на цибулю в Україні

За даними Мінфіну, порівняно з попереднім місяцем цибуля зросла в ціні на майже 2%. Так, тепер 100 грамів зеленої цибулі в середньому можна придбати за 44 гривні, а от кілограм цибулі порей - за 161 гривню.

В Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограм

Скриншот: index.minfin.com.ua

Які ціни на ріпчасту цибулю в магазинах

Нижче наведено скриншоти з вартостями в найпопулярніших торгових мережах України:

В Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограмВ Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограмВ Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограмВ Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограмВ Україні знову подорожчала цибуля: за скільки можна придбати кілограм

Скриншоти: Styler

Чому в Україні високі ціни на цибулю

За словами експертів, таке здорожчання товару спостерігаємо через те, що в Україні майже не залишилося локальної ріпчастої цибулі.

"Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20-1,40/кг, і цього тижня ціни зросли. У самому ЄС ціни на торішню цибулю ріпчасту теж зростають. Приміром, цього тижня ціни в Польщі досягли $0,85-1,04/кг", - розповідає експерт незалежної аналітичної компанії Євген Кузін у коментарі платформі EastFruit.

Він додає, що зниження цін можна очікувати, коли на ринок масово зайде якісніша рання цибуля.

Раніше ми розповідали, на скільки знизилися ціни на огірки в Україні.

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