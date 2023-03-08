В Україні знову дорожчає популярний овоч: що буде з цінами далі

В Україні на ринку зростання цін на моркву триває вже третій тиждень поспіль. Експерти кажуть, що це ще не межа і ціни будуть збільшуватись далі.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
За словами фахівців, ціни будуть зростати через нестачу пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах. При цьому покрити дефіцит імпортною продукцією, зокрема і з Польщі, не вдається навіть частково.
За даними експертів, зараз закупівельні ціни на моркву складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Приводом для підвищення цін стало помітне зростання попиту на моркву.
Аналітики зазначають, що через подорожчання ціни на моркву в Україні вже в середньому в три рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Крім того, ціни зростатимуть і далі, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.
За даними Мінфін, ціни в популярних українських супермаркетах на моркву зараз такі:
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