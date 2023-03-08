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В Україні знову дорожчає популярний овоч: що буде з цінами далі

Ціни на моркву в Україні збільшились (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ринку зростання цін на моркву триває вже третій тиждень поспіль. Експерти кажуть, що це ще не межа і ціни будуть збільшуватись далі.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Що буде з цінами далі

За словами фахівців, ціни будуть зростати через нестачу пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах. При цьому покрити дефіцит імпортною продукцією, зокрема і з Польщі, не вдається навіть частково.

За даними експертів, зараз закупівельні ціни на моркву складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Приводом для підвищення цін стало помітне зростання попиту на моркву.

Аналітики зазначають, що через подорожчання ціни на моркву в Україні вже в середньому в три рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Крім того, ціни зростатимуть і далі, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.

Які ціни

За даними Мінфін, ціни в популярних українських супермаркетах на моркву зараз такі:

  • Auchan - 39,50 грн/кг;
  • Novus - 39,99 грн/кг;
  • Megamarket - 56,90 грн/кг;
  • Varus - 39,90 грн/кг.

Ціни на моркву в Україні (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ціна в чеку та ціннику відрізняються.

Також ми писали, що в Україні можуть подорожчати солодкі напої.

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