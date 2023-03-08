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В Украине снова дорожает популярный овощ: что будет с ценами дальше

Цены на морковь в Украине увеличились (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на рынке рост цен на морковь продолжается уже третью неделю. Эксперты говорят, что это еще не предел и цены будут увеличиваться дальше.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Что будет с ценами дальше

По словам специалистов, цены будут расти из-за нехватки предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах. При этом покрыть дефицит импортной продукцией, в том числе из Польши, не удается даже частично.

По данным экспертов, сейчас закупочные цены на морковь составляют уже 28-36 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Поводом для повышения цен стал заметный рост спроса на морковь.

Аналитики отмечают, что из-за подорожания цены на морковь в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, цены будут расти и дальше, поскольку на рынке уже ощущается дефицит моркови, в то время как спрос остается достаточно высоким.

Какие цены

По данным Минфин, цены в популярных украинских супермаркетах на морковь сейчас таковы:

  • Auchan - 39,50 грн/кг;
  • Novus - 39,99 грн/кг;
  • Megamarket - 56,90 грн/кг;
  • Varus - 39,90 грн/кг.

Цены на морковь в Украине (скриншот)

Ранее мы сообщали, что делать, если цена в чеке и ценнике отличается.

Также мы писали, что в Украине могут подорожать сладкие напитки.

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