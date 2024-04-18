UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні значно зросли виплати на дітей: кому підвищили та на скільки

В Україні підвищили виплати на дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

З початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Які тепер виплати на дітей в Україні

Тепер виплати становлять 7800 гривень на кожну неповнолітню дитину та 6100 гривень на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

З початку березня 2024 року було запроваджено збільшені суми цільової підтримки для певних груп дітей. Це стосується дітей, чиї батьки не мали змоги приєднатися до Добровольчих формувань територіальних громад (ДФТО) з різних причин.

Відповідно до оновлених правил, ці діти тепер отримуватимуть підвищені виплати державної соціальної допомоги.

Згідно з новими нормами, починаючи з 1 квітня 2024 року розмір цієї допомоги становить:

  • 7800 гривень на кожну неповнолітню дитину.
  • 6100 гривень на кожну дитину в сім'ї, якщо є двоє і більше дітей.

Щомісячні виплати здійснюватимуться автоматично без необхідності подання додаткових заяв чи документів.

Нагадаємо, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу.

Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати на дитинуВиплати