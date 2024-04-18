В Україні значно зросли виплати на дітей: кому підвищили та на скільки

Які тепер виплати на дітей в Україні

Тепер виплати становлять 7800 гривень на кожну неповнолітню дитину та 6100 гривень на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

З початку березня 2024 року було запроваджено збільшені суми цільової підтримки для певних груп дітей. Це стосується дітей, чиї батьки не мали змоги приєднатися до Добровольчих формувань територіальних громад (ДФТО) з різних причин.

Відповідно до оновлених правил, ці діти тепер отримуватимуть підвищені виплати державної соціальної допомоги.

Згідно з новими нормами, починаючи з 1 квітня 2024 року розмір цієї допомоги становить:

7800 гривень на кожну неповнолітню дитину.

6100 гривень на кожну дитину в сім'ї, якщо є двоє і більше дітей.

Щомісячні виплати здійснюватимуться автоматично без необхідності подання додаткових заяв чи документів.

Нагадаємо, що діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу.

Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.