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В Украине значительно выросли выплаты на детей: кому повысили и на сколько

В Украине повысили выплаты на детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство социальной политики.

Какие теперь выплаты на детей в Украине

Теперь выплаты составляют 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 гривен на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.

С начала марта 2024 года были введены увеличенные суммы целевой поддержки для определенных групп детей. Это касается детей, чьи родители не имели возможности присоединиться к Добровольческим формированиям территориальных общин (ДФТО) по разным причинам.

Согласно обновленным правилам, эти дети будут теперь получать повышенные выплаты государственной социальной помощи.

Согласно новым нормам, начиная с 1 апреля 2024 года размер этого пособия составляет:

  • 7800 гривен на каждого несовершеннолетнего ребенка.
  • 6100 гривен на каждого ребенка в семье, если есть двое и больше детей.

Ежемесячные выплаты будут производиться автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений или документов.

Напомним, что дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если у папы или матери было необходимое количество страхового стажа.

Если же страхового стажа к моменту гибели было недостаточно, ребенку начисляется государственная социальная помощь.

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