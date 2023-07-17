В Україні змінюють порядок виплат переселенцям: що відомо

Кого це стосується

Йдеться про родини, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Це стосується тих, в кого середньомісячний дохід на одного отримувача не перевищує 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До того ж у складі сім’ї є особи працездатного віку, які:

доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку включно

мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними

є особами з інвалідністю

є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю

Також з членів сім'ї є непрацююча особа працездатного віку, яка протягом перших 6 місяців отримання допомоги сприяла своїй економічній самостійності, наприклад:

працевлаштувалася

зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна

зареєструвалася як фізична особа-підприємець

отримала допомогу на здобуття економічної самостійності тощо

При цьому її середньомісячний дохід не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо ВПО втратила працездатність чи досягла пенсійного віку, і розмір пенсії якої не досягає трьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Також стосується неповнолітніх та малолітніх дітей, які прибули без супроводу законного представника.