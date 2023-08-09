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В Україні зміняться ціни на молоко: чого чекати далі

Фото: В Україні зміниться ціна на молоко (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні незабаром зміняться ціни на молоко. І це вдарить по гаманцях пересічних громадян.

Що далі буде з цінами на молочну продукцію, розповів аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Чому ціни на молоко зростуть в Україні

Спека та обмеження пропозиції молока як сировина для переробних підприємств можуть вплинути на подорожчання молочних продуктів протягом серпня.

За словами експерта, зростання закупівельних цін на сировину в умовах нестачі впливає на збільшення витрат на переробку.

"Крім того, на собівартість виробництва молочних продуктів впливає на подорожчання палива та електроенергії, збільшення витрат на доставку сировини від ферми до молокозаводу та, звісно, негативні наслідки обстрілів та диверсій російських окупантів для агропромислового комплексу України", - зазначає Георгій Кухалейшвілі.

Також він додав, що водночас обмежений попит на молочні продукти в Україні стримує різке підвищення цін.

Скорочення доходів, зростання безробіття, погіршення якості життя в умовах війни впливає на зниження купівельної спроможності українців.

Скільки зараз коштує молоко

Зазначимо, що в українських супермаркетах ціни за 900 г молока стартують від 27 гривень, це акційні пропозиції. Загалом за літр продукту просять від 32 гривень і вище.

Ціни на молоко в українських магазинах

Нагадаємо, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

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